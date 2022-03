Matan Somaliya sun yi bajen-kolin hotunan 'ƙawance da lalle da rayuwar wajen aiki'

Sa'a 1 da ta wuce

An buɗe wani baje-koli a Mogadisu babban birnin Somaliya da ake nuna ayyukan wasu mata masu ɗaukar hoto takwas da ke aiki a birnin.

Cibiyar Al'adu ta Somaliya Saf ce ta ƙaddamar da bikin mai taken 'Through My Lens'.