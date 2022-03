Ku san Malamanku tare da Ustaz Adam Muhammad Murtadha

Mintuna 8 da suka wuce

An haifi Ustaz Adam Muhammad Murtadha a karamar hukumar Ajingi da ke Jihar Kano a Arewacin Najeriya a shekarar 1978.

Abin da ya fi ba shi wahala a wajen karatun Alkur'ani

Me ya sa ake kira na 'Albanin Gombe'?

"Har ya kai nakan zauna na yi irin yadda ya karantar da wani littafi ko ya bayar da wata lacca, kamar shi ne yake gabatarwa. To, galibi idan na zo bayani nakan ce 'Malam Awwal Albany ya ce kaza, ko kuma ya bayyana kaza; to, sauran dalibai da abokaina na karatu ya suka rika kira na da Albani'. Har ta kai ga ni da wasu dalibai mun kai masa ziyara a Zaria ana saura kusan makonni uku ya rasu. A nan ne shi da kansa ya ce lallai na tabbata Albany na Gombe", in ji malamin.