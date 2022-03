Dillalan fetur a Najeriya sun musanta zargin ɓoye mai

Sa'a 1 da ta wuce

Shugaban ƙungiyar IPMAN shiyyar arewa maso yammacin ƙasar Alhaji Salisu 10-10 ne ya musanta hakan a yayin wata hira da BBC inda ya ce mambobin ƙungiyar na iyakacin ƙokarinsu don ganin an kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da ake fuskanta.

An shafe makonni ana fama da matsananciyar wahalar man fetur a jihohi da dama na Najeriya, lamarin da ya haddasa wahalhalu ga masu ababen hawa baya ga ƙaruwar farashin sufuri.

"A matsayinka na ɗan kasuwa mai gidan mai kuma mai zaman kansa za ka je ka cire kuɗinka ka sawo mai ka zuba domin ka sayar wa al'umma a ce kuma za ka boye, to idan ka ɓoye ka yi me da shi?" in ji Alhaji Salisu.