Shekaru biyu da ayyana korona a matsayin annoba: Abubuwa biyar da muka koya

Mintuna 19 da suka wuce

Shekaru biyu ke nan tun bayan da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana cutar korona a matsayin annoba a hukumance.

Kafin barkewar annobar, akan dauki akalla shekara hudu kafin a samar da rigakafin cuta. Sai dai rigakafin korona na farko an samar da shi ne cikin wata 11

1. Ruwan allurar rigakafin MRNA na aiki kana za a iya kirkirar su cikin sauri

An shafe shekaru da dama ana gudanar da bincike kan amfani da rigakafi ta hanyar mRNA, amma ruwan rigakafin korona su ne karon farko aka nuna sun yi aiki a yayin da ake kirkiro su.

2. Kwayar cutar korona na yaduwa ta cikin iskar shaka fiye da yadda da farko muka yi tunani

End of Podcast

Kusan watanni hudu bayan sanar da barkewar annobar korona, Hukumar Lafiya ta Duniya ta wallafa a shafinta na Tuwita cewa: "FACT: #COVID19 is NOT airborne", da ke nufin cewa cutar korona ba wacce ke yaduwa ta iskar shaka ba ce.

"Babu wata tabbatacciyar shaidar da ta nuna cewa saka takunkumi da yawa na da wani tasiri," in ji babban daraktan shirin gaggawa na WHO Dakta Michael Ryan.

Amma abubuwan da aka koya tun bayan barkewar annobar sun sauya wadannan tunani. Yanzu WHO na cewa ya kamata mutane "su mayar da saka takunkumin fuska wani bangarensu na rayuwa a cikin sauran mutane."

Yanzu WHO ta bayyana cewa "watakila za ta kuma iya yaduwa ta hanyar abubuwan feshi" - fiye da kananan abubuwan da za su kasance a cikin iskar da muke shaka na tsawon lokaci.

WHO ta sauya shawararta inda ta ce ana iya kamuwa da korona ta iska

3.Da yawan mu yanzu na aiki daga gida, kuma hakan zai cigaba

Ko bayan an shawo kan korona, za a ci gaba da amfani da kafar bidiyo wajen yin taruka

An mayar da miliyoyin mutane a fadin duniya zuwa gida daga ofisoshinsu da wuraren aiki a lokacin annobar kana aka fada musu su rika aiki daga gida.

A birnin New York, bayanan da aka tattara daga shekarar 2020 sun nuna cewa an samu mutuwar mutanen Sifaniya da bakaken fata daga cutar korona da suka hada da kashi 34 bisa dari da 28 bisa dari na yawan al'ummar.

A kasashe matsakaita, da masu karfi, kusan kashi 70 bisa dari na mutanen an yi musu cikakkun alluran rigakafin, kamar yadda bayanan binciken Our World in Data ya nuna.