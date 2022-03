Yadda aka harbe wasu ‘yan mata yayin cin kasuwa a Kaduna

"Daya harbin an yi shi a ƙirji ne ya fita ta baya, ɗaya kuma an yi shi ne a kafaɗarta har ya fito ya taɓa mamanta, sun zo su yi sayayya a kasuwa ne wannan abu ya same su" in ji yayansu.