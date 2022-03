Gwamnatin Kano ta ja kunnen malaman addini da 'yan Tiktok 'kan wa'azin Daurawa'

Mintuna 17 da suka wuce

Me gwamnatin Kano ta ce?

End of Podcast

"Gwamnatin jihar Kano ta ji ta kuma saurari abubuwan da ke faruwa duka, ta tambayi malamai da masana, an kuma ji bangarori daban-daban kuma an kalli jawabin kowa.

"Don haka tun a nan muka fuskanci akwai kuskure a jawabin da ya yi," in ji Baba Impossible.

"Amma ba ita da take matar wani ko budurwa ko bazawara ba.

"Maganganun da ta yi sun yi tsauri, don haka ba mu yarda da abin da ta fada ba, ba dai-dai ba ne, ko da yake dai ba zagi ba ne kai tsaye, amma zagi ne idan aka kalli yadda ta furta su," in ji Kwamishinan addinan.

'Gwamnati ba za ta yarda da daukar doka a hannu ba'

"Jawabai da muka ji daga wasu Malami a kan mimbarin masallaci ko a makaranta, wani Malami an ji shi yana cewa, suna da matasa suna da 'yan daba wadanda za su iya turawa.

"Idan sun ce a yi wa mutum duka a yi masa in sun ce a kashe mutum, a kashe mutum, wannan babban lamari ne wanda gwamnati ba za ta zuba ido a kansa ba.

"Sannan a cikin jawaban da aka riƙa zagin wannan yarinya da mayar da martani wadansu suna cewa za su sace ta wasu na cewa za su yi mata fyade wasu na cewa za su kashe ta, to wannan abin ya tayar da hankalin gwamnati," a cewar kwamishinan.

Kuma matsayar Gwamnati kan wannan bincike da ta yi shi ne ba za ta yarda da dabanci ba, ba za ta yarda da ɗaukar doka a hannu ba, ba za ta yarda da don an ɓata wani wani ya fito ya rama ba.

Abin da yake a doka in ji Kwamishinan shi ne duk wanda aka taɓa nasa kuma yake ganin ba zai hakura ba sai ya tafi kotu.

Muna kira ga su malamai su san abin da suke furtawa kuma su iya bakinsu, su rika furta abin da zai amfani jama'a, in ji Baba Impossible.

Asalin turka-turkar

Ya ce "Idan ka ce mace ce daɗin duniya mece ce macen? Mafi muni a jikin mace shi ne gabanta, ta nan take fitsari nan take fitar da jini, to meye na birgewa".