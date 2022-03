Willie Obiano: Bayan sun rasa kariya, EFCC ta kama gwamnoni 31 a Najeriya

Sa'a 1 da ta wuce

"Ba tare da la'akari da wani abin da ya take tanade-tanaden wannan tsarin mulkin ba, kuma kamar yadda karamin sashe na (2) na wannan sashen ya samar, babu wata tuhuma ko wata shari'a da za a gudanar ko ko za a ci gaba da saurara kan mutumin da wannan sashen ya ambato yayin da wa'adisa na mulki ke gudana."

Sunayen tsofaffin gwamnonin da EFCC ta kama

Willie Obiano

An kama shi ne ranar da ya mika mulki ga sabon gwamnan jihar Charles Soludo.

James Ibori

James Ibori wani tsohon gwamnan jihar Delta ce da ke kudancin Najeriya, inda ya shafe sheara takwas yana mulki (1999 zuwa 2007). An daure shi na tsawon shekara 13 a ne bayan da aka tuhume shi da zambar dalar Amurka kusan miliyan 77.

Ibori ya tsere daga Najeriya kafin a kama shi, amma an kama shi a Dubai a shekarar 2010 kuma an tafi da shi zuwa Birtaniya daga can.