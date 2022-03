Yaƙin Ukraine: Yadda kalaman kunyatarwa na shugaban Ukraine ke jan hankalin Turawan Yamma

Mintuna 50 da suka wuce

Yi wa Turawa tsawa

Daga faɗuwar Bangon Berlin zuwa harin 9/11 a biranen New York da Washingto, Mista Zelensky ya sha taɓo batutuwan da suka faru da ƙasashe marasa daɗi.

"Ya kamata mu fafata a dazuka, a filaye, a gaɓar ruwa, a birane da ƙauyuka, a kan tituna, za mu fafata a kan tsaunuka," in ji shi.

Ƙarfin kunyatarwa

"A kowane jawabi, yakan ce ku waɗanne irin mutane ne?" a cewar Nomi Claire Lazar, wata farfesa a sashen hulɗa da ƙasashe a Jami'ar Ottawa. "Wace irin ƙasa ce ku? Idan kuka kasa gane abin da ke faruwa to Allah-wadaranku."

Cikin jawabin da ya yi wa majalisar Amurka cike da ambato Pearl Harbour da Martin Luther King da Mount Rushmore, Shugaba Zelensky ya faɗi wasu abubuwa da suka saɓa wa harkokin difilomasiyya ƙarara. "Mun nemi martani," in ji shi. "Martani ga ayyukan ta'addanci. Wannan wata babbar buƙata ce?"

A matsayinsa na shugban ƙasar da ke fuskantar yaƙin da ba ta tsokana ba, Farfesa Lazar ta ce Mista Zelensky na da damar yin hakan. "Ba zai yiwu ka je wata majalisar ƙasar waje ba ka ce Allah-wadaranku," in ji Farfesa Lazar. "Sai dai fa idan kana da matsayin mai shiga tsakani."

Tafi da jinjina

Yana magana da harshen Ukrain kuma ba ya saka kwat da aka saba ganin 'yan siyasa da ita. An samu babban sauyi kan ɗan siyasar da farin jininsa ke raguwa 'yan watanni kafin fara yaƙin.

"'Yan wasan barkwanci na samun kuɗinsu ne ta hanyar shiga tunanin masu sauraronsu," in ji Farfsa Lazar. "Irin wannan abin ne ke sauya mana tunani. Yana sa mu mu ji daɗi. Yana sa mu dariya."

Sauya tunani

End of Podcast

"Ina ganin suna cewa babu maganar no-fly zone, amma idan babu to me za su bayar a madadinta?" in ji Ms Lutsevych. "Ina ganin salon kenan."