Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Raphinha, Lewandowski, Origi, Rudiger, Mitchell

Mintuna 23 da suka wuce

Haka kuma Barcelona na sha'awar Robert Lewandowski, na Real Madrid kuma kyaftin din tawagar Poland mai shekara 33. (Sport - in Spanish)

Dan bayan Chelsea Marcos Alonso, mai shekara 31, ya ce zai so ya sake taka leda a gasar La Liga idan ya samu dama. Dan Sifaniyar ya yi wa Real Madrid wasa daya ne kawai na gasar lig tun da ya taso daga tawagar renon matasan 'yan kwallon kungiyar. (AS - in Spanish)