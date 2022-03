Xavi ya lashi takobin dauko Salah, Kungiyoyin Premier na gogayya kan Rory Wilson

Mintuna 44 da suka wuce

Kocin Barcelona Xavi ya kuduri aniyar ganin ya dauko Mohamed Salah, daga Liverpool zuwa Nou Camp, yayin da ake ganin Barcelona wadda take fama da karancin kudi za ta rasa tauraron da take so Erling Braut Haaland. (Mundo Deportivo, in Spanish)