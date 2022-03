Mutum takwas sun nutse a ruwa sun mutu yayin tsere wa harin 'yan bindiga a jihar Neja

Mintuna 54 da suka wuce

Darakta Janar na hukumar Agajin Gaggawa ta Jihar ta Niger ya ce an sanar da Gwamna Abubakar Sani Bello halin da ake ciki

To a wajen ƙoƙarin ƴan garin su tsere zuwa wani wuri wanda suke tunanin akwai tsaron da ya fi inda suka bari saboda wannan hari da aka kai musu, sai wannan hatsari na jirgin kwale-kwale ya faru.

BBC Hausa: Kawo yanzu, kamar me wannan hatsari ya haifar?

Ibrahim Ahmad Inga: Eh to akwai matan aure biyu da Allah Ya yi musu rasuwa a ciki, akwai kuma ƙananan yara shida da su ma an riga an yi jana'izarsu.