Hotunan majami'u da wuraren tarihi na addini a Ukraine da aka ɗaiɗaita saboda yaki

Mintuna 40 da suka wuce

Babbar majami'a da aka yi wa luguden-wuta

An lalata tagogin gilasai na babbar majami'ar, kuma an yi wani wawakeken rami a jikin bangwayenta masu launin ja.

An rusa tagogin cocin, sannan an cire kubbarta, kuma an lalata kankaren da ke jikinta

Cocin gama-gari da aka ɗaiɗaita

Ta ce an yi ruwan wuta a kan kubbar cocin Church of the Nativity of the Blessed Virgin ranar 5 ga watan Marisa, inda aka lalata wasu bangarori nata.