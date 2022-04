Zamantakewa: Sirrin mallakar mijinki da na mallakar matarka

Mintuna 56 da suka wuce

Idan ke mace ce na san babban burinki bai wuce ki mallaki mijinki a tafin hannunki ba, haka kai ma namijin ba ka da burin da ya wuce a ce kai ne sitiyarin juya matarka yadda kake so.

To shirin zamantakewa na wannan makon zai ba ku sirrin mallakar miji da na mata ba boka ba mallam kuma ba tare da amfani da karfi ko cin zali ba.

Hajiya Aisha Ahly wacce ta rubuta littafi takanas bayan tattaro bayanai daga maza da mata ta gano me suka fi so idan ana son mallakarsu, ta wallafa sakamakon bincikenta a littafinta mai taken Sirrin Kwanciyar Hankali (Mijinki a Jakarki/Matarka a aljihunka.)