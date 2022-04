Muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata

Sa'a 1 da ta wuce

An kai wa jirgin ƙasa harin bom a hanyar Abuja-Kaduna

Yan Majalisar wakilan Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki saboda tsaro

Dan majalisar, ya ce" irin masifun da ake shiga a ce yau an kashe mutane, gobe an sace mutane jibi an kona mutane, masifar ta kai ga cewa tsaro ya lalace."

Hon Aminu Goro, ya ce dama tuni an kori mutane daga titi, jirgin kasa da ake bi shi ma yanzu an je an jefa bam, abin takaicin ma hatta filin jirgin sama an je an kai hari.