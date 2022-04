Shugaba Zelensky ya ce Ukraine za ta yi nasara kan Rasha

Mintuna 21 da suka wuce

Shugaban Ukraine Volodomyr Zelensky, ya ce kasarsa za ta yi nasara a yakin da take yi da Rasha, a wani jawabi da ya yi ta bidiyo, inda yake Allah-wadarai da zargin da ake yi cewa Rasha na harar fararen hula.

Kalaman na Mista Zelensky sun biyo bayan sanarwar da babban mai gabatar da kara na Ukraine ya yi ne cewa an gano gawarwakin mutane fiye da dari hudu daga garuruwan da ke kusa da babban birnin kasar Kyiv, wadanda Rasha ta yi wa kisan gilla.

Ya ce, ''Ina son kowace mahaifiyar sojan Rasha ta ga gawarwakin mutanen da suka mutu a Bucha, Irpin da Hostomel. Me suka yi? Me ya sa aka kashe su? Me mutumin da ke tuka keke a titi ya yi?