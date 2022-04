PDP: Yadda babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya ta rabu gida uku

"Muddin jam'iyyar PDP ta na so ta kai labari, to dole ne ta yi taka-tsantsan. Bangaren da za ta bari ya yi takara da kuma wanda zai yi mata takarar zai iya zama 'yar manuniya ga irin tabukawa ko rashin tabukawa da za ta yi a zabukan 2023.

"Alal misali idan suka zabi dan wani bangare, to wanda ba wannan dan bangare ba, za su iya juya mata baya ko kuma su ci gaba da zama a ciki amma suna ungulu da kan zabo".

Masanin ya kuma kara da cewa idan jam'iyyar PDP ta dauki dan takara wanda ba mashuhuri ba, to kamar sun bude hanya ne ga jam'iyyar APC ta ci zabe a shekarar 2023.

Sanata Ibrahim Umaru Tsauri, tsohon sakataren jam`iyyar ne na kasa, kuma ya shaida wa BBC cewa "Jam'iyyar PDP ba ta tsoron rikicin cikin-gida, idan an kawo matsayi a shiyyarku a kan zoning to duk wanda ya cancanci yin takara na tsayawa, idan dan takarar ya wuce daya to abin da mukan yi shi ne sai mu ce a zo a zauna a yi abin da ake kira 'consensus' wato a fid da mutum guda idan ba zai yiwu ba sai a je a hau layi a yi zabe".