Alkalai mata da ke jagorantar shari'a a Kotun Kolin Najeriya

Ta yi karatu a makarantun firamare da dama da suka hada da St Benedict's, da Obizi Ezinihitte, da St Michael's , da Umuahia, da St Agnes, da Maryland a Lagos da kuma Our Lady of Apostles Primary School, Yaba da ke jihar Lagos tsakanin shekarar 1959 da1965.

Ta kuma yi karatu a makarantun sakandare da dama da suka hada da Our Lady of Apostles da ke Yaba a jihar Lagos, da makarantar sakandaren 'yan mata ta Owerri, da makarantar 'yan mata ta Mbaise Jihar Imo da kuma Kwalejin Queen of the Rosary College da ke garin Onitsha tsakanin shekarar 1965 da 1972.