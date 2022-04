Yarjejeniyar Birtaniya kan masu neman mafaka: Shin Rwanda wurin kwanciyar hankali ne ko kuma fargaba?

Sa'a 1 da ta wuce

Mu dauki misalin annobar korona. Kasar Rwanda ba ta kasa a guiwa ba wajen tunkarar shawo kan matsalar yaduwar cutar korona: an aiwatar da dokar hana fita cikin sauri tare da tilasta bin dokar.

Yanzu haka fiye da kashi 60 bisa dari na yawan al'ummar kasar an yi musu allurar rigakafi.

"Tana yanayi da kasar Switzerland din Afirka, amma kasa ce mai cike da abubuwan fargaba da kuma mulkin-danniya," in ji Michela Wrong, marabuciyar wani littafi a kan kasar Rwanda da aka yi wa lakabi da Do Not Disturb, a hirarta da BBC.