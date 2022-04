Idriss Deby: Abu biyar da suka kamata ku sani shekara guda bayan kashe shugaban Chadi

Mintuna 57 da suka wuce

An kashe Fil Mashal Idriss Deby a fagen-daga, lokacin da ya je karfafa wa sojojin Chadi gwiwa a yakin da suke yi da 'yan tawayen kasar, kwana guda da sanarwar nasararsa a zabe bayan ya shafe shekaru 30 kan karagar mulkin kasar.

Dansa Janaral Mahamat Kaka Deby Itno, shi ya dare karagar mulkin kasar, da nufin shirin babban zabe, da tabbatar an dawo da mulkin dimukaradiyya turbar da ta dace cikin watanni 18, wadda sau daya aka taba hakan kamar yadda kundin zaben kasar na 98 ya bayyana.

"Lamarin ya fara juyewa siyasa-siyasa, saboda yanzu suna da makamai dalilin da ya sa ake ba su muhimmanci ke nan. Amma duk da hakan ana ci gaba da samun matsalolin kai hare-hare. Akwai tarin jama'ar da ke son zaman lafiya da kwanciyar hankali, sai an samu hakan sannan an kuma yi aiki da su sannan za a kai ga gaci,'' in ji shi.