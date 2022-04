Bala Mohammed: Ba na tsoron yin takara da kowa idan maslaha ta gagara

Sa'a 1 da ta wuce

Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Mohammed, wato daya daga cikin masu neman takarar shugaban kasa a jam`iyyar PDP a Najeriya, ya ce da so samu ne zai so a ce sun cimma maslaha a tsakanin junansu wato `yan takara daga arewa, amma idan ta gagara baya fargabar shiga a yi zaben fidda gwani a tsakaninsu.

Gwamnan ya ce," Idan an ce sulhu ya kakare, to ko me kakarewar dai an fito da sakamako, to amma duk da haka tun da ya kakare to ba wanda ya ke tsoron shiga takara, ni ban taba jin tsoron mutane ko kuma dan takara ba."