Abin da dattawan PDP suka ce kan dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar

Sa'a 1 da ta wuce

"Dukkanin ƴan takara sun cancanci zama shugaban ƙasa a ƙarƙashin PDP," in ji shi.

Matasayar dattawan

"Ko ba a so arewa ita ce babba a Najeriya, bai kamata muna ƙorafi ba. Abin da aka ce an yi zai cuci PDP da arewa idan har ba mu yi nasara ba," in ji shi.