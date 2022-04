Kashi 80 na kayayyakin da ake sayarwa a kasuwannin Najeriya 'ba su da inganci'

Mintuna 42 da suka wuce

''Abin damuwar shine yadda ake shigo da kayan abinci barkatai ba tare da an tabbabar da ingancinsu ba'' in ji shi.

Ya ce, akwai abubuwa da dama da suka jawo wannan matsala kamar a shekarun baya a lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan, an yi gyaran tashoshin jiragen ruwa, a lokacin sai aka cire mutane da tashoshin ruwa don ba wa mutane damar shigo da kayansu da sauki, to a lokacin an hana hukumarsu tantance ingancin kayayyakin da ake shigo da su abin da ya janyo aka rinka shigar da kaya marassa inganci.