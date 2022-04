Yadda Singapore ke shirin daskarar da kwaikwayen haihuwa don taimaka wa ma'aurata

An haramta daskare kwai a kasar Singapore ko da yake an yi sassauci ga wasu kalilan.

Adana haihuwa

Emma, wacce a shekarar 2021 ta fara gangamin "My Eggs My Time" wato ''Kwai na Lokaci na'' - gagamin yin kira ga a halatta daskare kwai a Singapore na daga cikin.

"An samu gagarumar nasara. Na samu tarin sakonni daga mata suna bayyana labaransu kan dalilan da suka sama suke son su daskare kwan haihuwarsu,'' in ji Emma, wacce ake kwai kiranta da sunsat na farko.

Manufofin kasar Singapore na samar da gidaje ba sa saka iyaye matan da ba su yi aure ba ko 'yayansu,'' don haka an cire su daga samun cancantar duk wani tallafu,'' in ji Mis Hingorani.

"Ya kamata mu bari mara suna da kungiya - We should allow women to have agency - kwai na ne. Don haka idan na kai shekaru 40 kana ina son in zama uwa ba tare da miji ba, zabi na ne. Amma daga karshe, ganin cewa muna bari ana yin hakan wannan ani babban mataki ne na sauyi.