Matsalar tsaro: Yadda aka yi artabu tsakanin mazauna wani gari a Katsina da jami'an 'yan sanda

Sa'a 1 da ta wuce

Bayanai sun ce an samu hantsaniya tsakanin 'yan sanda da mutanen garin tun ranar 23 ga wannan watan, bayan da 'yan sanda suka je wurin neman wani mutum.

"Sun je gidan wani ne da suke zargi infoma ne watau mai tseguntawa 'yan bindiga bayanai, ana cikin tsoro dama, mutane suka zo suka ce mene ne bahasi, kawai sai suka kama harbi" in ji shi.

"An kira area commander ya ce bai san da zuwansu ba, an kira duk wadanda suka kamata sun ce ba su san da zuwansu ba," in ji shi.