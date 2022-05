KwaZulu-Natal floods: Iyalin da suka rasa yara tara a ambaliyar ruwa lokaci guda

Sa'a 1 da ta wuce

An yi jana'izar Slindile Mdalose da yaranta biyar - Uyanda, Lubanzi, Ziyanda, Asanele, Lulama - a wata safiya. Kazalika, ita ce gwaggon sauran yara huɗu waɗanda har yanzu ba a gan su ba.

"Ganin cewa har yanzu ba mu gan su ba, cewa ƙila suna can suna ruɓewa a wani wajen - ba zan iya faɗar abin da ke cikin raina ba a yanzu. Na kasa ma gane me nake tunani," in ji Mista Mdlalose.