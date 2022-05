Shireen Abu Aqla: Tarihin ƴar jaridar Al Jazeera da aka kashe a Isra'ila

Sa'a 1 da ta wuce

A n kashe shahararriyar mai aiko da rahotanni Shireen Abu Aqla wadda 'yar Falasɗinu ce mai shaidar zama 'yar Amurka yayin da take tsaka da turo wa gidan talabijin na Aljazeera rahoto a gaɓar yamma da Kogin Jordan wato West Bank da Isra'ila ta mamaye.

Ma'aikatar Lafiya ta Falasɗinu ta ce an kashe Abu Aqla bayan an ji mata mummunan rauni a ka a lokacin da take haɗa rahoto ka samamen da dakarun Isra'ila suka kai kan wani sansani 'yan gudun hijira a Jenin da safiyar Laraba.