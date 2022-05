Zaɓen 2023: PDP ta masu kishin kasa ce sabanin sauran jam'iyyu - Lamido

Tsohon gwamnan ya ce maganar da wasu ke yi ta a ba bangarensu takara, babu laifi kowa ya bukaci hakan, to amma idan kowa zai yi maganar son ransa ''to wane ne a tsakiya?''

Ya ce bayan sun fadi zabe lokacin da Buhari ya hau mulki, kusan duk arewa ma ba PDP, saboda an firgita su, sun ji tsoro: '' An wulakanta mu an ce mai gudu ya gudu, Buhari ya zo mai kaza, duk an yi wannan hayaniyar, an firgita mu, har ma kusan mu kanmu muna shakkar kanmu.''