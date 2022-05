Abin da ya sa kasuwar Crypto ke rugurguzowa a duniya

Sai dai kamfanonin da ke sa ido wajen ganin an samu daidaito a wannan fannin, na kokarin ganin ceto fannin daga durkushewa baki daya, misali inda suke sanya darajar ko wanne sulen crypto kan dala 1 maimakon 0.09.

'Firgici'

"Wato faduwar darajarar TerraUSD ta fara ne bayan firgici da tsoron da masu zuba jari suka fara nunawa, lokacin da aka fara rade-radin su gaggauta kwashe kudin tun kafin goguwar karyewar darajar kudaden crypto ta shafe su," in ji Bafaranshen nan masanin tattalin arzikin kudin intanet wato Coppola.

Nan da nan kamfanin ya wallafa a shafinsa na Twitter, tare da bayanin an dauki matakin ne domin samun damar nazari da shawarar ''yadda za a farfado da darajarsu.''

Tun da fari, wanda ya kirkiri Terraform Labs, Do Kwon, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa: "Ina sane da cewa kwanaki uku da suka gabata masu tsauri da damuwa ne a gare ku.

"A yanzu da na dukufa ganin an samu hanyar warware wannan matsalar, ina fatan za ku bada hadin kai domin sake gina darajar kudinmu."

Jami'ai da 'yan majalisu a wasu kasashe sun yi kiran a tabbatar an fito da wani tsari mai inganci kan kudaden crypto.

"Cikin sauki ta bayyana wanna kudade ne masu daraja, to amma a bayyane take akwai hadari da fargabar rashin sanin inda aka dosa idan ana batun samun daidaito da tabbacin samar da hanayr dorewar darajarsu, abu ne mai matukar muhimmanci ayi hakan," in ji ta.