Dubarun zubar da ciki na ƙarya da ake yaɗawa a intanet

Mintuna 43 da suka wuce

"Mako guda bayan amfani da wanna hadin, babu abin da ya faru" in ji Missy. "Babu abin da ya haddasa min sai gudawa da matsanancin ciwon kai."

Amfani da hadin gargajiya

Google ya amince da abubuwan da aka zayyana, tare da cewa yana aiki tukuru don ganin an kauce sanya abubuwan da za su cutar da mutane, har ma ya kafa wata tawagar ma'aikata da ke duba irin wadannan sakwanni.

Shi ma Facebook ya ce an cire wasu daga cikn tallace-tallacen da ba su dace ba.

Amfani da magani da hanyar hadawa a gida

Sannan shafukan da za ka ga ana tallansu ka iya zama na 'yan damfara ne, "damfarar ka za su yi sai ka aika da kudi, magani ya ki samuwa ko ma su toshe ka daga shafin," in ji Clarke.

"An amince? to haka ne, amma duk da hakan ana nuna kyama," in ji Miss Chinogwenya MSI.