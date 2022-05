NFHS-5: Har yanzu Indiyawa su fi son haihuwar ɗa namiji kan mace - Bincike

Sabon binciken da gwamnatin Indiya ta gudanar ya nuna an samu ci gaba kan jinsin da ake son haifa tsakanin mace da namiji, sai dai yawancin wadanda aka zanta da su sun nuna sha'awar haifar ɗa namiji kan mace, kamar yadda wakiliyar BBC a Delhi Shadab Nazmi ta rubuta.

An samu hakan ne tun zamanin iyaye da kakanni, inda sukai amanna shi ne magajin gida da zai kula da iyayensa idan sun tsufa, yayin da 'ya'ya mata ake aurar da su ga kuma sanya biyan sadakin aure mai nauyi.

Binciken NFHS-5 da aka gudanar tsakanin 2019 zuwa 2021, sun nuna a a karon farko cikin shekaru da dama an samu ci gaba ta fannin son haihuwar 'ya'ya mata, hakan ya sanya suka rinjayi maza a Indiyawa.

An samu dai ci gaba idan akwa kwatanta da shekarun baya, iyaye mata na ci gaba da haihuwa har sai sun samu karin 'ya'ya maza.

Indrani Devi, mai shekara 32, tana da 'ya'ya mata uku, kuma aikatau ta ke yi a wani gida da ke Delhi, ta shaidawa BBC cewa ta ce ta so haifar 'ya'ya maza biyu da mace guda.

"Amma Allah ya na da kyakkyawan tsari kan bayinsa, sai ya bani 'ya'ya mata uku," in ji ta.

A yanzu ta karbi kaddararta, ta yanke shawarar ba za ta kara haihuwa ba. "Miji na direban bus ne, ba za mu iya kara haihuwa ba," in ji Indrani.

Babu tababa sha'awar haifar 'ya'ya maza ta karu da kashi 5.17, daga kashi 4.96 tsakanin shekarar 2005-2016 in ji NFHS-4.

Sauyin duk da ba mai yawa ba ne, an samu ma'aurata wasu na son kara haifar 'ya'ya mata wasu kuma maza.

Karuwar 'ya'ya matan da ke zuwa makaranta, da samun maganin tsarin iyali ya sanya an samu raguwar haihuwa, dan haka matukar adadin ya yi kasa da kashi 2.1, to an samu raguwar haihuwa baki daya.