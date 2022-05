Mariupol: Yadda aka shafe kwana 80 ana lalata birnin da ya bunƙasa

"Ba mu san me za mu yi ba," in ji Mariia wadda kamar Ivan, ta zauna a Primorsky. " Ban samu lokacin tunanin abin da zan yi nan gaba ba. Dole na soma tunanin abin da zan ci da kuma sha da kuma yadda zan yi da magunana."

Sai daga baya ta soma tunanin cewa a kwanaki kaɗan da suka wuce, sojoji sun shiga shagon sayar da fenti wanda a nan take aiki inda suke so su sayi salatap launin shuɗi da ruwan ɗorawa. Suna son amfani da su ne domin yin alama ga kayayyakinsu na sojoji.

Yevhen, wanda ɗan kasuwa ne ya rinƙa kamanta Mariupol a shekara biyar da suka wuce a matsayin tatsuniya." An sake gina birnin nan," in ji shi, "an gyara duka hanyoyi, an inganta motocin haya."