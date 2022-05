Zargin danne wa kananan sojoji hakkinsu a Najeriya na iya zama gaskiya - Bincike

Sa'a 1 da ta wuce

Nadin Manjo Janar Yahaya Farouk a matsayin hafsan rundunar sojin kasa ya sa an samu ci gaba a fannin kula da hakkokin sojoji in ji wani sojan

To amma a binciken da BBC ta yi ta gano cewa kananan sojojin suna korafi ne kan kudaden alawus da ake ware musu na kwanan daji, a lokacin da suke bakin-daga, idan an tura su aiki.

Sai dai ya ce inda Gizo ke sakar shi ne, wajen biyan musamman ma idan kana sabon zuwa kamar yadda ya ce: ''To amma a dubu 45 din sai ka ga ka zo sabo-sabo nan ne aka fi samun matsalar.''

''Sai ka ga ka yi wata biyu, uku wani ma ya kai biyar ba ya samunsu.'' In ji shi.

''Ni nawa an rike min wajen wata hudu haka amma sauran duka sun biya ni da suka bude.

"Sai da na yi wajen wata biyar to a wata na biyar din sai suka fara biya na to wancan wata hudu da suka wuce duka ba su ba ni ba.'' In ji sojan.