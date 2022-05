An rufe kasuwannin Abuja uku bayan kashe mutum biyar a rikicin Dei-Dei

Ministan Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, Mohammed Bello, ya tabbatar da cewa an kashe mutum biyar a wani rikici da ya ɓarke a Kasuwar Dei-Dei a ranar Laraba.

Kazalika Minista Bello ya shaida cewa an rufe kasuwa uku da suke unguwar har sai baba ta gani.

Wani mazaunin yankin ya shaida wa BBC Hausa cewa tarzomar ta samo asali ne bayan wata babbar mota ta take wata mata da ke kan acaɓa, lamarin da ya sa aka ƙone babur din, wanda kuma ya fusata ƴan acaba suka shiga ƙone shaguna da farfasa ababen hawa.

"Kuma na zo ne sakamakon samun rahoton da na samu na rikicin, da kuma yadda mutane suka dinga yada hotuna da labari na ƙarya a kan batun cewa ƙabilu da 'ƴan Arewa suna ƙone-ƙone," in ji shi.

Ainihin abin da ya faru

Minista Bello ya bayyana yadda abin ya faru inda ya ce wata mata ce ta hau acaɓa, sai babur ɗin da take kai ya yi karo da wani babur ɗin daban sai matar ta faɗi ƙasa, a bisa tsautsayi sai wata mota ta taho ta take kanta, nan take ta mutu.