Zan tare a Sambisa idan na zama shugaban Najeriya - Al-Mustapha

Sa'a 1 da ta wuce

''Misali ba shegantakar nan ta Boko Haram ba, wallahi ni zan ce a wata shida indai ba ta yi ba, duka manyan nan sai an rage muku girma, kuma za ku tafi gida, kuma za a hukunta ku kudin da aka ba ku sai kun fid da shi, sai an yi musu probe (bincike), a wata shida a matsayina na shugaban kasa zan je Zambiza can zan koma can zan yi hutu, zan yi hutun sati wurin in wani abu ya taba ni ma gani '' in ji shi.