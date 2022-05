Canada ta katse alaka da kamfanonin sadarwa na China

Mintuna 58 da suka wuce

Asalin hoton, Other

Daman an dade ana sa ran kasar za ta dauki wannan mataki, wanda da shi yanzu Canadar ta bi sahun wasu manyan kasshe biyar da ke yi wa kansu lakabi da ''Five Eyes'' wadanda ke musayar bayanai na sirri, kasshen da suka hada da Amurka da Birtaniya da Australia da kuma New Zealand.