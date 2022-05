'Yarjejeniya da barayin daji ta zamar mana dole'

Sa'a 1 da ta wuce

Kusan barayin daji ne ke da iko a gaba dayan yankin in ji wani shugaban matasa na ynkin karamar hukumar Shiroro ta jihar Naija

''Na farko dai ba mu ma yarda ko kuma mu sa rai ga cewa wa'yannan mutanen kauyuka suna ma yarjejeniya da 'yan ta'adda ba, na biyu imma akwai shi to ina jin abu ne dan kalilan, na uku Alhamdu Lil-Allahi mai girma gwamnan Najia Alahji Abubakar Sani Bello da kuma hadin kan da muke samu daga gwamnatin tarayya, jami'an tsaro sun samu nasara sosai, har yanzu abubuwan nan da muka kara za mu ci gaba da su kuma mu kara karfafa su domin mu ga karshen wannan ta'addancin in sha Allahu,'' in ji shi.