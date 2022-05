Da gaske ne an ji karatu da kiran sallah a ɗakin Ka'aba ba tare da ladani ba?

Mintuna 38 da suka wuce

Wasu masu yaɗa bidiyo sun yi iƙirarin cewa an duba ba a ga kowa ba bayan an ji karatu da kuma kiran sallah daga cikin Ka'aba

Asalin hoton, Other

Wani bidiyo da aka dinga yaɗawa a shafukan zumunta ya yi iƙirarin cewa an ji kiran sallah da kuma karatun Al-Ƙur'ani mai tsarki a ɗakin Ka'aba amma da aka duba ba a ga kowa ba.

A cikin bidiyon, an ga cincirundon mutane kusan kowa ɗauke da wayar salula na ɗaukar bidiyon ɗakin Ka'aba da aka ce babu kowa a ciki, inda ake jin muryar wata mata na yin addu'o'i da wani harshe muryarta na rawa kamar za ta yi kuka.

Wani mai suna Abba Sadeeq Ibraheem ya yaɗa bidiyon a shafinsa na Facebook, inda ya yi iƙirarin "Allah Akbar Allah, Allah me yadda ya so sanda ya so, ana dawafi se aka ji kiran sallah a cikin ka'aba kuma da aka duba ba kowa".