NFHS-5: Teɓa na kara yawa a jikin Indiyawa - kuma hakan babbar matsala ce

Mintuna 26 da suka wuce

"Muna cikin babbar matsalar teba a India da ma duniya baki daya, kuma ina tsoron cewa nan ba da jimawa ba lamarin zai zama annoba idan ba a dauki mataki ba," in ji Dr Ravindran Kumeran, wani likitan fida a birnin Chennai (Madras) kuma wanda ya assasa gidauniyar Obesity Foundation of India.

Dr Pradeep Chowbey, tsohon shugaban kungiyar International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (Ifso), ya ce "duk karin kilogiram 10 a jikin mutum yana rage rayuwar mutum da shekara uku. Don haka, idan mutum ya kara kiba da kilogiram 50, zai iya mutuwa shekara 15 kafin lokacinsa."