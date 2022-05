Yadda zaben fid da gwani na gwamnonin APC ya gudana a Najeriya

Mintuna 30 da suka wuce

An kwana ana gudanar da zaben fid da gwani na masu neman takarar mukamin gwamna a karkashin jam`iyyar APC mai mulki a wasu jihohin Najeriya, yayin da aka kammala a wasu, wasu kuma ana ci gaba da kirge.

''Ya kara da kokawa da cwa, ''In dai haka siyasa za ta ci gaba babu wanda zai yi sha'awarta ballantana ya fito ya ce zai yi wani abu.''

''Kowa a sanin kowa ba a yi zaben daligets a Jihar Kaduna ba. An je an yi wani list a gidan gwamnati kuma don ana ma sauri a yi list din wadansunsu ko lamba ma na APC ma ma'anan wai sunan 'yan jam'iyya ne babu su.'' in ji shi.