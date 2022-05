Sudan ko Chadi? Abin da ya sa wani sarki a Darfur yake da-na-sanin hulda da turawa

"Ina ma dai an hada mu da Chadi maimakon Sudan," in ji Saad Bahar Addin, sarkin Dar Massalit, wani yankin mai fadin gaske da ke da iyaka da kasashern biyu.

An hade galibin yankin ne da Sudan shekara 100 da suka gabata - a shekarar 1922 - bayan an yi yarjejeniya da shugaban yankin, Sultan Bahar Addin, da gwamnatin Faransa da kuma turawan Birtaniya da suka mulki Sudan.

Sai dai a watan jiya an kai wa garin mummunan hari - inda yawancin mutanen da suka tsere daga Massalit suke zaune a yanzu. An zargi mayakan Janjaweed da kai harin da ya yi sanadin mutuwar fiye da mutum 200, ciki har da kananan yara da tsofaffi.

An kona kusan dukkan gidajen da ke garin, wanda ke da nisan kilomita 80 daga gabashin birnin Geneina - su kansu dabbobin garin an kona su.

Ankashe dubban daruruwan mutane sannan an raba mutum fiye da miliyan uku daga muhallansu - wasu ma sau kusan biyar ana raba su da muhallansu, inda suke zaune a sansanonin 'yan and live in camps or government buildings.