Su wane ne 'yan tawayen DR Congo na M23, kuma me suke bukata?

Mintuna 34 da suka wuce

An samar da sunan M23 ne, bayan sasantawa da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Jamhuriyar Dimokradiyyar Kongo da tsohon shugaban kungiyar da ke goyon bayan 'yan kabilar Tutsi ranar 23 ga watan Maris 2009.

Kungiyar Tutsi ta dade da zargin gwamnatin Congo, da maida su saniyar ware, tare da shan alwashin yakar kabilar Hutu da yawanci mambobin kungiyoyi masu dauke da mukamai ne da akai wa lakabi ba FDLR (wato Democratic Forces for the Liberation of Rwanda).