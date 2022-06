Mayar da mulki kudancin Najeriya shi ne adalci - Kabir Gaya

"Ita siyasa, ko duk rayuwar duniya alkawari ce. In ka yi wa dan Adam alkawari to ka cika alkawarin da kayi da shi. An yi alkawari da kudu, sun amince Buhari yayi mulkin shekara takwas, ya kamata kuma a mika musu, domin su ma su yi shekara takwas."