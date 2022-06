Sojojin kasar Rasha da suka ki shiga yakin Ukraine

"Ba na so na koma Ukraine domin na kashe ko a kashe ni," in ji Sergey - ba shi ba ne ainahin sunansa ba - wanda ya shafe makonni biyar yana yaƙi a Ukraine a farkon shekarar nan.

"Ni na ɗauka mu ne sojojin Rasha, waɗanda suka yi fice a duniya," in ji matashin a lokacin da yake bayani a cikin fushi. A maimakon haka, sai ake ganin za su iya yaƙi ba tare da wasu muhimman kayan aiki ba, kamar irin su gilashin gani da dare, in ji shi.

A watan Janairu, an tura Sergey kusa da iyakar Rasha da Ukraine inda aka faɗa masa cewa wani atisaye ne za su yi. Bayan wata guda - a ranar 24 ga watan Fabrairu, a ranar da Rasha ta ƙaddamar da yaƙi kan Ukraine - sai aka faɗa masa cewa ya tsallaka iyakar ƙasarsa. Kusan nan take sai aka soma kai wa rundunarsa hari.

An ta kai musu hare-hare da bindiga," in ji shi a lokacin da suke tafiya da kuma lokacin da suka yada zango. A cikin rundunar su mai ɗauke da sojoji 50, an kashe mutum goma an kuma raunata 10. Kusan duka sojojin da ke tare da shi ba su wuce shekara 25 ba.