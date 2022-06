Matar da aka ɗaure shekara 30 a gidan yari saboda ta yi ɓari

An yanke wa Karen hukuncin ɗaurin shekara 30 a gidan yari a El Salvador a 20215 bayan an zarge ta da zubar da ciki

"An riga an yi min shari'a har ma an yanke min hukunci a can."