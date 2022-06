Neman mafaka a Rwanda: Tsohon dan sandan Iran da ke jin tsoro kasarsa za ta kashe shi

"Don me za akai ni Rwanda? Ai gara an kai ni Iran," in ji shi. "Ko ba komai, na san abin da zan tarar a can. Ba zan iya rayuwa cikin tsoro da rashin sanin abin da ka je ya zo ba da kuma tsoro."