Yau ne ranar Dimukuradiyya a Najeriya

Mintuna 43 da suka wuce

Malamin jami'ar ya ce, "Duk da ana gudanar da bikin ranar, to a gaskiya armashinsa na raguwa, saboda yawancin mutane suna tsammanin idan an koma mulkin farar hula za a samu abubuwa na walwala da tsaro da cigaba, to amma abubuwan ba sa samuwa yadda ake so."