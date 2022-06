‘Haɗa ɗan takara da mataimaki Musulmai a Najeriya ya saba wa Musulunci’

Mintuna 25 da suka wuce

Ya ce," Shi addinin Musulunci addini ne da yake so a koyaushe a yi wa wadanda ba sa yinsa adalci kuma a kyautata musu, ma'ana a ba wa kowanne mai hakki hakkinsa."

Ya ce a mataki na iko addinin Musulunci ya tanadi cewa a yi wa kowa adalci, kada kiyayya ta mutane ta sa a daina yin adalci, don haka ya kamata a yi mulki ta yadda za a tafi da kowa in ji shi.

A don haka malamin ya ce, idan ya zamana shugaba Kirista ne, to a tsari na adalci sai ya zamana cewa mataimakinsa ba Kirista ba ne, haka in aka samu shugaba Musulmi ma to sai ya zamana mataimakinsa ba Musulmi ne ba.