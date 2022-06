Abin da ya sa ba zan janye wa Ahmed Lawan takarata ta Sanata ba - Machina

Wadannan kalamai na Bashir Machina na zuwa ne a daidai lokacin da take ƙasa take dabo game da makomar siyasar shugaban majalisar dattijan Najeriya, Ahmed Lawan, bayan ya rasa takarar shugaban ƙasa a APC da ya nema.

Kuma an yi ta samun bayanai da rade-radi da ake ta yadawa cewa wasu jiga-jigan APC na neman tursasawa ɗan takarar ya janyewa Ahmed Lawan.

Abin da Machina ke cewa

Dan takarar ya kuma ce "ko da an tuntube ni ma ba zan janye takarata ba, saboda mutane ne suka zabe ni a zaben fitar da gwani domin na wakilce su.

An kada kuri'a an tantace na yi nasara, don haka duk bayanan da ake yadawa cewa na janye ko zan janye labaran boge ne", in ji ɗan takarar.