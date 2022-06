Atiku Abubakar: Abu biyar da tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya ce zai yi idan na zama shugaban kasa

Mintuna 33 da suka wuce

An samu rarrabuwar kawuna tsakanin kabilun Najeriya ba wai lokacin zabe kadai ba, batun shugabanci na daya daga cikin abin da ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin yankunan kasar, tun daga kudanci, arewaci, yammaci da kuma gabashin kasar.

Tattalin arzikin Najeriya na fuskantar komawa baya a dan tsakanin nan, alkalumma masana tattalin arziki sun nuna a shekarar 2020 an samu koma baya da kusan kashi 4 cikin 100, kuma tun daga wannan lokacin lamarin ke kara tabarbarewa.

Tabbatar da an gyara fannin ilimi.

Bayan an shafe lokaci mai tsawo ana tafka muhawara, majalisun tarayyar Najeriya biyu sun kaɗa ƙuri'u kan wasu muhimman batutuwan da ake son yi wa gyara domin inganta tsarin mulkin ƙasar.

Bayan kammala zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP, an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yanta, amma Atiku Abubakar ya ce tuni suka kafa kwamiti na musamman da zai duba wannan matsalar da tabbatar da zman lafiya da hadin kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar PDP.

''Ba bu yadda za a yi jam'iyya mai tarihi kuma babba kamar PDP ace an yi zabe ba tare da an samu wata matsala ba, abubuwa ne da ko a zamantakewar iyali ana samun sabani. Mu na nan mu na kan tuntuba, kuma insha Allahu za mu gyara,'' in ji Atiku Abubakar.