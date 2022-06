Kano: Ƴan sanda sun kama mai amfani da shafukan bogi domin 'yaudarar jama'a'

Haka kuma an same shi da kuɗi naira dubu saba'in haka kuma an same shi da hotunan tsiraicin wasu daga cikin waɗanda ya yaudara a tare da shi.